Canicattì, sorpreso a spacciare mentre è ai domiciliari: 24enne torna in carcere 

Il tribunale di Sorveglianza di Agrigento ha sospeso la misura alternativa dei domiciliari disponendo il ritorno in carcere di un ventiquattrenne di Canicattì.

Il giovane, già finito nei guai per vicende di droga, è stato sorpreso a cedere una dose di stupefacente durante uno dei controlli effettuato dagli agenti del locale commissariato. La segnalazione è finita così sul tavolo del magistrato di Sorveglianza che ha sospeso la misura alternativa disponendo nei confronti del 24enne la custoda cautelare in carcere.