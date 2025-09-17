Canicattì

Canicattì, sorpreso a spacciare mentre è ai domiciliari: 24enne torna in carcere 

Il giovane, già finito nei guai per vicende di droga, è stato sorpreso a cedere una dose di stupefacente durante uno dei controlli effettuato dagli agenti

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

Il tribunale di Sorveglianza di Agrigento ha sospeso la misura alternativa dei domiciliari disponendo il ritorno in carcere di un ventiquattrenne di Canicattì.

Il giovane, già finito nei guai per vicende di droga, è stato sorpreso a cedere una dose di stupefacente durante uno dei controlli effettuato dagli agenti del locale commissariato. La segnalazione è finita così sul tavolo del magistrato di Sorveglianza che ha sospeso la misura alternativa disponendo nei confronti del 24enne la custoda cautelare in carcere. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Canicattì

Canicattì, sorpreso a spacciare mentre è ai domiciliari: 24enne torna in carcere 
Ultime Notizie

Malattie sessualmente trasmissibili: l’importanza della prevenzione
Cronaca

Turista milanese a Lampedusa salvato dai sanitari del 118
Cultura

“SS640 Rosario Livatino e Piero Nava”, uno spettacolo teatrale in memoria del giudice
Catania

Riempie lo zainetto di merce e non paga alle casse, arrestata 53enne
Messina

Ruba in un negozio di abbigliamento, arrestato da carabiniere libero dal servizio