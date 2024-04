Canicattì, sperona con la propria auto un altro veicolo e poi fugge: le immagini virali

Sta facendo il giro dei social un video dove si vede, verosimilmente, una donna a bordo della sua auto, una Grande Punto, speronare un’altra auto posteggiata nel quartiere Oltreponte di Canicattì e poi lasciare il luogo di fretta e in furia. Non si conoscono i motivi di tale gesto; le forze dell’ordine stanno verificando le immagini per risalire alla conducente.