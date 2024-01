Canicattì, trovato in possesso di hashish: denunciato 20enne

I poliziotti del commissariato di Canicattì nei giorni scorsi hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento un giovane ventenne di Racalmuto, già noto alle forze dell’ordine, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane racalmutese è stato fermato e controllato mentre era in macchina, per le vie del centro di Canicattì, ed è stato trovato in possesso di hashish; la droga è stata sequestrata.