Patenti nautiche e mazzette, 5 misure cautelari e 46 indagati

Sono cinque le misure cautelari emesse dal Gip di Palermo per un presunto giro di tangenti alla Motorizzazione civile per il rilascio di patenti nautiche col trucco. Il Gip ha accolto la richiesta formulata dalla procura di Palermo che ha coordinato una indagine su un giro di mazzette, avviata nel 2021 e condotta dalla Polizia stradale che ha anche effettuato intercettazioni ambientali attraverso le quali è emerso quello che – secondo il Gip – è un esteso sistema di corruzione. Quarantasei gli indagati.

Le telecamere, piazzate negli uffici della Motorizzazione, hanno anche ripreso alcuni degli indagati mentre contavano le mazzette di soldi nei bagni. Il Gip ha disposto la sospensione dal pubblico impiego per un anno e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il Salvatore Troncale (funzionario della Motorizzazione) e Mariano Rubino (impiegato); divieto di esercitare impresa per 12 mesi e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per l’ex istruttore direttivo della Motorizzazione Felice Cardinale (oggi in pensione) e i figli Giuseppe e Michele, che gestiscono autoscuole e agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche.

Nessuna misura cautelare per Marcello De Caro, funzionario che è stato filmato in bagno con la mazzetta e nel frattempo trasferito ad altro ufficio. L’indagine ha riguardato “pratiche irregolari” per il rilascio di patenti nautiche (entro le 12 miglia) e l’autorizzazione all’uso delle patenti militari per la guida di mezzi ci civili. Chi pagava otteneva in anticipo le domande d’esame. In alcuni casi, poi, gli aspiranti marinai neppure si presentavano ai quiz e la loro presenza veniva attestata falsamente. Per una patente nautica “tarocca” il costo era di mille euro. Tra gli indagati anche chi ha pagato per avere la patente, come alcuni clienti delle tre agenzie dei Cardinale. Indagato per falso anche l’ex portiere del Palermo, Mirko Pigliacelli, il cui verbale d’esame del 19 luglio 2023 sarebbe stato falsificato. Il portiere infatti in quella data era invece in ritiro con la squadra. I legali del calciatore hanno fatto sapere che il calciatore ha sostenuto gli esami prima del ritiro e che il loro assistito è disponibile per essere sentito dai pm.