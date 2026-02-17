Agrigento

Forti raffiche di vento ad Agrigento, grosso ramo di albero si abbatte su auto

Fortunatamente non si registrano feriti

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

Un grosso ramo di un pino, a causa delle forti raffiche d vento, si è abbattuto su un’auto in sosta nel parcheggio di Piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente; sul posto stanno intervenendo gli agenti della Polizia Locale in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco. Danni dunque alle auto.

 Il forte vento da nord-ovest che soffia sulla Sicilia occidentale sta provocando disagi nei collegamenti con le isole minori. Sospese le corse del mattino degli aliscafi che collegano Trapani con l’arcipelago delle Egadi e Palermo con Ustica. Cancellata per cattive condizioni meteo la partenza della motonave Antonello da Messina da Levanzo verso Trapani delle 11:05. Sospesi anche i collegamenti veloci tra Milazzo e le Eolie, nel Messinese. Non partiranno neanche il traghetto Nerea dal porto di Panarea verso Milazzo, né il Bridge da Vulcano con analoga destinazione. Annullata anche la partenza della Pietro Novelli dal porto di Napoli verso Milazzo, prevista per le 20 di questa sera. Non partirà neanche il traghetto Delta previsto per le 14:30 da Salerno in direzione Messina. Ferma all’ancora anche la nave-traghetto Sansovino che collega Lampedusa, la più grande delle Pelagie, a Porto Empedocle, nell’Agrigentino. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Forti raffiche di vento ad Agrigento, grosso ramo di albero si abbatte su auto
Cultura

FestiValle dal 7 al 10 agosto alla Valle dei Templi: concerti, digital art e ospiti internazionali
Caltanissetta

Furti di scooter e monopattini: arrestato 21enne nisseno
Cronaca

Patenti nautiche e mazzette, 5 misure cautelari e 46 indagati
Apertura

Perde il controllo della moto e si schianta in strada, morto 27enne
Cultura

Sold out per il “Forza venite gente”: il musical su San Francesco acclamato al Palacongressi
banner italpress istituzionale banner italpress tv