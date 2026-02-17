Forti raffiche di vento ad Agrigento, grosso ramo di albero si abbatte su auto

Un grosso ramo di un pino, a causa delle forti raffiche d vento, si è abbattuto su un’auto in sosta nel parcheggio di Piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente; sul posto stanno intervenendo gli agenti della Polizia Locale in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco. Danni dunque alle auto.

Il forte vento da nord-ovest che soffia sulla Sicilia occidentale sta provocando disagi nei collegamenti con le isole minori. Sospese le corse del mattino degli aliscafi che collegano Trapani con l’arcipelago delle Egadi e Palermo con Ustica. Cancellata per cattive condizioni meteo la partenza della motonave Antonello da Messina da Levanzo verso Trapani delle 11:05. Sospesi anche i collegamenti veloci tra Milazzo e le Eolie, nel Messinese. Non partiranno neanche il traghetto Nerea dal porto di Panarea verso Milazzo, né il Bridge da Vulcano con analoga destinazione. Annullata anche la partenza della Pietro Novelli dal porto di Napoli verso Milazzo, prevista per le 20 di questa sera. Non partirà neanche il traghetto Delta previsto per le 14:30 da Salerno in direzione Messina. Ferma all’ancora anche la nave-traghetto Sansovino che collega Lampedusa, la più grande delle Pelagie, a Porto Empedocle, nell’Agrigentino.