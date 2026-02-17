Furti di scooter e monopattini: arrestato 21enne nisseno

Insieme a un 36enne già arrestato lo scorso 4 febbraio è ritenuto l’autore di tre furti aggravati messi a segno a Caltanissetta. Adesso per un 21enne sono scattati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip nisseno. Le indagini, condotte dalla Squadra mobile di Caltanissetta e coordinate dalla procura, hanno consentito di far luce sui tre raid messi a segno in città tra ottobre e novembre dell’anno scorso. Nel primo episodio, lo scorso ottobre, dopo aver forzato la serratura di un garage in città, i ladri si impadronirono di un ciclomotore e un motociclo. Sempre a ottobre risale il secondo furto: anche in questo caso un ciclomotore fu portato via da un garage dopo aver rotto una rete metallica. Il terzo raid a novembre, quando il 21enne avrebbe svolto le funzioni di ‘palo’, mentre il complice eseguiva materialmente il furto di un monopattino anche questa volta rubato da un garage. Fondamentali per le indagini si sono rivelate le immagini degli impianti di videosorveglianza cittadina. Il 21enne ha già precedenti per reati contro il patrimonio.