Donna aggredita sotto casa, ancora uno scippo a Canicattì 

Ancora un furto con strappo a Canicattì. Una donna è stata sorpresa alle spalle e scippata della borsetta mentre si trovava davanti al portone di ingresso dell’abitazione. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Ad agire un malvivente, forse lo stesso immigrato entrato in azione negli scorsi giorni. La donna si trovava in compagnia di un’amica che l’aveva accompagnata proprio sotto casa.

Nel momento in cui è scesa dall’auto il balordo è entrato in azione e le ha scippato la borsa facendola cadere a terra. All’interno dell’accessorio vi erano soldi, documenti e cellulare. Il malvivente è poi riuscito a fuggire. Secondo una prima ricostruzione potrebbe trattarsi della stessa persona che negli scorsi giorni ha scippato un’anziana nei pressi della chiesa di San Francesco. Sul posto è intervenuta la polizia che ha immediatamente avviato le indagini per risalire all’identità dell’uomo.