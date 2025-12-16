Canicattì

Efficienti e grande umanità, Maria Teresa ringrazia gli operatori di Chirurgia dell’ospedale di Canicattì

Le parole di ringraziamento di una signora di Canicattì

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

“Ho subìto due interventi chirurgici e grazie alla preparazione dei medici, infermieri e operatori sanitari devo a loro la mia vita. Sono particolarmente grata alla Dottoressa Diletta Tinaglia che al momento del mio arrivo al pronto soccorso ha capito subito la gravità della situazione , alla professionalità e preparazione dei seguenti medici il primario Alletto Fabrizio, Dottore Antonio Limblici , Dottore Valenti , Dottore Fasano. Grazie anche alle suore che mi hanno sostenuto e incoraggiato durante la mia lunga degenza in ospedale”. Queste le parole di MariaTeresa di Canicattì che ringrazia tutti gli operatori del reparto di Chirurgia dell’Ospedale Barone Lombardo per l’efficienza e l’umanità.

