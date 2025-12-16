Efficienti e grande umanità, Maria Teresa ringrazia gli operatori di Chirurgia dell’ospedale di Canicattì

“Ho subìto due interventi chirurgici e grazie alla preparazione dei medici, infermieri e operatori sanitari devo a loro la mia vita. Sono particolarmente grata alla Dottoressa Diletta Tinaglia che al momento del mio arrivo al pronto soccorso ha capito subito la gravità della situazione , alla professionalità e preparazione dei seguenti medici il primario Alletto Fabrizio, Dottore Antonio Limblici , Dottore Valenti , Dottore Fasano. Grazie anche alle suore che mi hanno sostenuto e incoraggiato durante la mia lunga degenza in ospedale”. Queste le parole di MariaTeresa di Canicattì che ringrazia tutti gli operatori del reparto di Chirurgia dell’Ospedale Barone Lombardo per l’efficienza e l’umanità.