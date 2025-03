Fermato a Canicattì con un coltello a serramanico: denunciato nisseno

Gli agenti del commissariato di Canicattì hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un 49 enne di Caltanissetta per l’ipotesi di reato di detenzione abusiva di oggetti atti ad offendere.

Durante un posto di controllo l’uomo è stato sorpreso in auto con un coltello a serramanico con una lama di 15 centimetri; arma per la quale il nisseno non ha saputo dare una spiegazione del possesso e per tale ragione è scattata la denuncia.