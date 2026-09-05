Costume

Tra colori ed emozioni, Angelo Lo Vasco presenta la mostra “Oltre la forma nella terra del Gattopardo”

La mostra presso il Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro è visitabile fino al 20 settembre

Pubblicato 2 ore fa
Da Irene Milisenda



Il Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro ospita fino al 20 settembre la mostra “Oltre la forma nella terra del Gattopardo ” del maestro Angelo Lo Vasco, a cura di Letizia Pace.

A fare da padrone nelle tele sono i colori, che si susseguono creando atmosfere profondamente diverse: dal rosso, al nero e al verde, nelle tonalità più intense e decise, fino ai colori pastello e alle sfumature più delicate del bianco e del celeste. Un viaggio cromatico che accompagna il visitatore da una tela all’altra e che diventa, allo stesso tempo, un viaggio dentro le proprie emozioni. Le opere di Lo Vasco non si limitano a essere osservate, ma chiedono allo spettatore di fermarsi, di lasciarsi coinvolgere, di interrogarsi. Di fronte alle tele, il visitatore è così portato a guardare oltre ciò che vede, fino a rivolgere lo sguardo verso la propria interiorità.

È questo il senso racchiuso nel titolo della mostra, “Oltre la forma”: andare al di là dell’apparenza, superare ciò che è immediatamente visibile per entrare in una dimensione più intima e personale. Tutto ruota intorno alla filosofia artistica del maestro: “Il pennello è la libertà”, una libertà che Angelo Lo Vasco affida alla tela, lasciando che siano il colore, il gesto e la sensibilità artistica a dare forma a ciò che spesso è difficile esprimere con le parole.

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