Tra colori ed emozioni, Angelo Lo Vasco presenta la mostra “Oltre la forma nella terra del Gattopardo”





Il Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro ospita fino al 20 settembre la mostra “Oltre la forma nella terra del Gattopardo ” del maestro Angelo Lo Vasco, a cura di Letizia Pace.

A fare da padrone nelle tele sono i colori, che si susseguono creando atmosfere profondamente diverse: dal rosso, al nero e al verde, nelle tonalità più intense e decise, fino ai colori pastello e alle sfumature più delicate del bianco e del celeste. Un viaggio cromatico che accompagna il visitatore da una tela all’altra e che diventa, allo stesso tempo, un viaggio dentro le proprie emozioni. Le opere di Lo Vasco non si limitano a essere osservate, ma chiedono allo spettatore di fermarsi, di lasciarsi coinvolgere, di interrogarsi. Di fronte alle tele, il visitatore è così portato a guardare oltre ciò che vede, fino a rivolgere lo sguardo verso la propria interiorità.

È questo il senso racchiuso nel titolo della mostra, “Oltre la forma”: andare al di là dell’apparenza, superare ciò che è immediatamente visibile per entrare in una dimensione più intima e personale. Tutto ruota intorno alla filosofia artistica del maestro: “Il pennello è la libertà”, una libertà che Angelo Lo Vasco affida alla tela, lasciando che siano il colore, il gesto e la sensibilità artistica a dare forma a ciò che spesso è difficile esprimere con le parole.