Furto di cavi elettrici nella dismessa stazione ferroviaria a Canicattì, denunciato nisseno

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Canicattì sono prontamente intervenuti presso la stazione ferroviaria dismessa di contrada Madonna dell’Aiuto, dove un uomo è stato sorpreso mentre era intento a tranciare cavi elettrici da una canalina di servizio.

L’azione è scattata a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa. I militari, giunti immediatamente sul posto, hanno bloccato l’uomo in flagranza, impedendo che il danno all’infrastruttura si aggravasse ulteriormente. Durante l’intervento, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro attrezzi atti allo scasso, una scala estensibile e circa cinque metri di cavi in rame già tranciati. L’area presentava chiari segni di manomissione, con canaline elettriche aperte e conduttori recisi.

I tecnici dell’ENEL, intervenuti, hanno avviato le operazioni di quantificazione del danno.

Il soggetto, un uomo di 51 anni residente nel nisseno, già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato e danneggiamento di infrastrutture.

L’operato tempestivo dei Carabinieri ha impedito ulteriori danni al patrimonio pubblico, ribadendo l’impegno dell’Arma nella tutela della legalità e nella salvaguardia delle infrastrutture strategiche del territorio.