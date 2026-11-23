“Nel centro di Agrigento vi sono quartieri ben più degradati del centro storico, ovvero quelli a sud del nucleo urbano sorti nell’immediato dopoguerra per far fronte all’emergenza abitativa e poi abbandonati a se stessi. Tutta quella vasta area compresa tra le vie Venezia e la zona di via Manzoni a valle versa da troppo tempo in condizioni di assoluta indigenza, tra topi, rifiuti e assenza di spazzamento”. A denunciarlo è il consigliere comunale di Futuro Nazionale Marcello Fattori che chiede, anche in questo caso, all’Amministrazione comunale di Agrigento un approccio strategico di intervento.

“Due sopralluoghi, le stesse criticità: degrado, carenze igienico-sanitarie e servizi di pulizia insufficienti. Ho incontrato i residenti di via Venezia e della zona di via Manzoni a valle – spiega Fattori – raccogliendo le segnalazioni di cittadini che da tempo attendono risposte.

In via Venezia in particolare è stata segnalata un’emergenza igienico-sanitaria legata alla presenza di una prolifica colonia di topi, che rende urgente un intervento mirato di derattizzazione e disinfestazione. A questo si aggiunge una micro-discarica, presente da mesi nei pressi del civico 25, per la quale i residenti chiedono l’immediata bonifica. Emblematico il ritrovamento di un enorme ratto morto, che giace sul posto da oltre una settimana. Incredibile anche la mancata attività di spazzamento, che, secondo quanto riferito dai residenti, si protrae ormai da mesi e le caditoie che risultano completamente ostruite”.

“Situazione altrettanto critica – continua il consigliere – nella zona di via Manzoni a Valle e via Rapisardi, dove si registrano perdite idriche, accumuli di rifiuti, erbacce e, anche qui, assenza di spazzamento. Un quartiere densamente popolato che, come riferiscono gli abitanti, attende da anni interventi di manutenzione e pulizia. Ricordo un sopralluogo effettuato in questa stessa zona nel 2005: già allora emergevano condizioni di abbandono. A distanza di 21 anni, purtroppo, le criticità permangono e in alcuni punti si sono aggravate. Non possiamo continuare a chiedere ai cittadini di pagare regolarmente la TARI senza garantire servizi essenziali come lo spazzamento e la pulizia delle strade. Non si tratta di richieste straordinarie, ma di interventi ordinari che un’amministrazione deve assicurare”.

“Presenterò un’istanza formale al sindaco e agli assessori competenti per chiedere interventi immediati: bonifica della micro-discarica di via Venezia, pulizia delle caditoie, derattizzazione e disinfestazione, ripristino del servizio di spazzamento in entrambe le zone, scerbamento e pulizia straordinaria oltre alla risoluzione delle perdite idriche, anche attraverso il coinvolgimento della Protezione civile qualora AICA non riuscisse a intervenire tempestivamente. I quartieri al sud della città di Agrigento versano da decenni in condizioni di degrado intollerabile e i cittadini si sentono traditi e offesi: è nostro dovere civico riportare la normalità e restituire dignità ad una vasta porzione di territorio urbano”, conclude il consigliere Marcello Fattori.