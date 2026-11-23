La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 22 anni fermato in una via del centro storico con svariate dosi di droga. L’uomo stava passeggiando con un’amica quando si è accorto della presenza dei poliziotti della squadra volanti e ha lanciato in strada il sacchetto in plastica che teneva in mano. Il gesto non è sfuggito agli agenti che, dopo aver recuperato la busta, hanno bloccato il 22enne per effettuare tutti i controlli del caso. In una prima fase, il giovane ha provato a negare di essersi disfatto di qualcosa, ma nel momento in cui gli è stato chiesto di svuotare le tasche si è reso conto di avere ancora in suo possesso due involucri di hashish. A quel punto, non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità. All’interno del sacchetto, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno trovato 13 dosi di hashish del peso di 40 grammi e 6 bustine di marijuana del peso di 20 grammi. Nel borsello è stata trovata la somma di 180 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Ad essere stata identificata e controllata anche la donna che sta conversando con il 22enne, la quale ha ammesso di aver appena acquistato due involucri di hashish proprio dall’amico, corrispondendogli la somma di 50 euro. La droga e il denaro rinvenuto sono stati sequestrati e l’uomo, pregiudicato per reati specifici, è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. In attesa del giudizio di convalida, il PM di turno presso il Tribunale di Catania ha disposto gli arresti domiciliari, misura che è stata confermata dal giudice.