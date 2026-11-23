Basket
Fortitudo Agrigento, che vittoria! Biancazzurri espugnano il campo di San Vendemiano
Degna di nota la partita di Bryce Douvier che va a referto con ben 33 punti
La Fortitudo porta a casa la terza vittoria di fila sul campo di San Vendemiano, in una partita al cardiopalma dove i biancoazzurri sono sempre stati avanti anche se di misura sui padroni di casa che cercavano il riscatto dopo due sconfitte consecutive. San Vendemiano rimette la testa avanti nel quarto tempo di gara, ma sono i biancoazzurri a portarla a casa con un solo punto di vantaggio in un super finale. Degna di nota la partita di Bryce Douvier che va a referto con ben 33 punti.
I tabellini: Cepic 11, Trapani 13, Douvier 33, Nicoli 6, Conte 14, Chiarastella,Truglio 3,Boniciolli, Carr, Mazzantini n.e.
Redazione
0 commenti