Calcio
Eccellenza, il Kamarat espugna San Vito Lo Capo e dedica la vittoria a Domenico Sciacchitano
I gol vittoria arrivano a cinque minuti dal triplice fischio prima con la zampata di Mirabelli e, in pieno recupero, con Krstic
Una vittoria per 2-0 sul campo del San Vito Lo Capo dedicata a Domenico Sciacchitano, il tifoso morto domenica scorsa sugli spalti del Salaci durante il derby con l’Akragas. Il Kamarat, dopo un primo tempo di sostanza ma senza particolari acuti, ha ingranato la marcia nella ripresa. I gol vittoria arrivano a cinque minuti dal triplice fischio prima con la zampata di Mirabelli e, in pieno recupero, con Krstic.
Redazione
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