In fiamme l’auto di un imprenditore agricolo, danni anche al prospetto di un negozio  

Notte di fuoco a Canicattì. Un incendio ha danneggiato l’automobile di proprietà di un cinquantenne imprenditore agricolo del posto. Il rogo, la cui natura è ancora da accertare, è divampato nei pressi di via De Sica.

Le fiamme hanno divorato la carrozzeria della Fiat Ulisse dell’uomo e provocato danni anche al prospetto e all’insegna di un negozio di materiale elettrico. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona. Al via le indagini per accertare la causa del rogo. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nell’area.