In fiamme l’auto di uno studente universitario, indagini 

Notte di fuoco a Canicattì. Un incendio ha danneggiato l’automobile di proprietà di uno studente universitario, ma in uso al padre 56enne, in via Vittorio De Sica. Sono stati alcuni residenti della zona, dopo aver notato fiamme e fumo, a lanciare l’allarme e chiamare i pompieri.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto limitando i danni alla Ford Focus e mettendo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia che hanno avviato le indagini per accertare le cause del rogo. Al momento non vengono escluse alcune ipotesi, compresa quella dolosa.