Incidente tra Canicattì e Serradifalco, 32enne estratta dalle lamiere e trasferita in ospedale 

Incidente stradale lungo la strada statale 122, tra Canicattì e Serradifalco. Una trentaduenne è rimasta ferita ed è stata trasferita all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in codice giallo. La donna era a bordo della sua Fiat Cinquecento L quando, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe schiantata contro il guardrail dopo aver urtato il carrello trainato da un trattore.

L’impatto contro le barriere è stato violento. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Caltanissetta e una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno estratto la trentaduenne dalle lamiere del veicolo. La donna è stato poi trasferita all’ospedale di Caltanissetta in codice giallo e, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Traffico rallentato in entrambe le direzioni.