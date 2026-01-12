Canicattì

Movida violenta, comitato per l’ordine e la sicurezza a Canicattì

Il comitato si svolgerà domani pomeriggio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nell’ottica di assicurare un diretto rapporto tra le Istituzioni e il territorio, allo scopo di agevolare l’interlocuzione con gli amministratori locali e di individuare più agevolmente eventuali misure atte a fronteggiare le criticità nei vari ambiti territoriali, il Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo ha convocato una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, che si svolgerà presso la sede municipale del Comune di Canicattì nel pomeriggio di martedì 13 gennaio 2026. 

Come per l’analoga iniziativa tenutasi recentemente a Santa Margherita di Belice, nel corso della riunione saranno affrontate le principali questioni di carattere generale, nonché quelle inerenti l’ordine e la sicurezza pubblica nella città di Canicattì, anche con riferimento alla movida e al mondo giovanile. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Al via il servizio pediatria al Comune di San Biagio Platani
di Giuseppe Castaldo

Preso con 357 chili di hashish a Licata, pescatore resta in carcere 
Politica

Muore a 54 anni il poliziotto Vincenzo Ingrassia
Canicattì

Movida violenta, comitato per l’ordine e la sicurezza a Canicattì
Politica

Tuzzolino eletto presidente Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee
Politica

Referendum sulla giustizia, si vota il 22 e 23 marzo 
banner italpress istituzionale banner italpress tv