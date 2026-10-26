Canicattì

Operai morti in incidente, Cgil: “Auspico che avessero contratto di lavoro regolare”

La Cgil e la Flai Sicilia esprimono cordoglio per la morte di quattro operai agricoli sulla statale 123,

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

La Cgil e la Flai Sicilia esprimono cordoglio per la morte di quattro operai agricoli sulla statale 123, nell’Agrigentino, la cui auto si è schiantata contro un tir mentre si recavano nei campi per la raccolta delle olive. Il segretario regionale Cgil Francesco Lucchesi e il segretario generale della Flai Sicilia, Tonino Russo, in una nota pongono l’accento sullo stato delle strade siciliane, prive di regolari manutenzioni che ne possano garantire la sicurezza. “La dinamica dello scontro e le responsabilità – sostengono – sono ovviamente da accertare. Esprimiamo comunque vicinanza alle famiglie insieme all’auspicio che i quattro operai, originari di Canicatti, vittime di un incidente sul lavoro in itinere, avessero regolare contratto di lavoro e relative coperture assicurative. Regolarità, rispetto dei contratti e delle norme sulla sicurezza, formazione, controlli – concludono – restano i capisaldi della nostra iniziativa nell’interesse di chi lavora, cui si aggiunge la battaglia per strade sicure, per i lavoratori, le famiglie, i cittadini tutti”.

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