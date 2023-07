Polizia, cambiano i vertici dei commissariati di Licata e Canicattì 

A Licata e Canicattì in arrivo due nuovi dirigenti di polizia. Si tratta del Commissario Capo Dott. Giuseppe Garro in sostituzione al Vice Questore Dott. Cesare Castelli che verrà presentato nel corso di una cerimonia presso il commissariato di Licata giorno 17 luglio, mentre a Canicattì in sostituzione del Vice Questore Aggiunto Dott. Francesco Sammartino si insedia il 1 di Agosto il Commissario Capo Dott. Gerlando Scimè.

Il dirigente Giuseppe Garro, 34 anni, di Ferla (Sr), è Commissario Capo, Laureato in giurisprudenza presso l’università degli studi di Catania nel 2013 con tesi in medicina legale dal titolo: “lesività d’armi da fuoco: storia, evoluzione ed indagini tecnico-medico-legali”; Specializzato presso la scuola di specializzazione in professioni legali “A. Galati” presso il dipartimento di giurisprudenza di Catania nel 2015;Abilitato all’esercizio della professione forense presso la Corte d’appello di Catania nel 2017;Vincitore del concorso per funzionari INPS, consulenti di protezione sociale nel 2019;Vincitore del concorso per 80 Commissari della Polizia di Stato nel 2019Superamento del corso per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia con conseguimento del master di II livello in diritto, organizzazione e gestione della sicurezza con tesi in medicina legale dal titolo: “il sopralluogo: il rapporto tra medico legale e polizia” e tesi di fine corso dal titolo “il candidato presidisponga, alla luce della normativa di settore, le linee guida per organizzare un trasporto di armi, munizioni e/o esplosivi della polizia di stato” nel 2021;Assegnazione come Funzionario Responsabile dell’Ufficio Controllo del Territorio (UCT) del Commissariato di Gela, questura di Caltanissetta nel 2021Assegnazione come Funzionario Responsabile della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Gela nel 2023.

Il Commissario capo Dott. Gerlando SCIME’, di 33 anni, di Agrigento, Diplomato ad Agrigento presso il Liceo Scientifico Leonardo nel 2008. Laureato in giurisprudenza nel 2014 presso l’Università degli Studi di Palermo, sede di Agrigento, con la tesi in diritto penale “l’irretroattività delle norme penali nel tempo”. Nel 2016 abilitato alla professione forense presso la Corte d’Appello di Palermo. Dopo aver vinto il concorso nel 2021 ha frequentato il 110° Corso per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia in Roma, durante il quale ha anche conseguito il Master di II livello in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza” presso l’Università la Sapienza di Roma. Ha frequentato con profitto il “118° Corso di aggiornamento in materia di coordinamento interforze e cooperazione internazionale” presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia in Roma. Dal 04 luglio 2022 ha prestato servizio presso il Reparto Prevenzione Crimine “CALABRIA MERIDIONALE” Siderno (RC) con il ruolo di Funzionario Addetto – Vice Dirigente. È stato, inoltre, coordinatore dei Reparti Prevenzione Crimine impiegati nelle attività di controllo del territorio in occasione del 73° Festival di Sanremo.