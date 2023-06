Scontro auto-scooter a Canicattì, due quattordicenni in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nella serata di giovedì in via De Amicis, a Canicattì. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto e uno scooter. Ad avere la peggio sono state due ragazzine che si trovavano a bordo del mezzo a due ruote. Si tratta di due quattordicenni. Entrambe sono state soccorse e trasportate all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì.

Dopo alcuni accertamenti per una delle due ragazze è stato disposto il trasferimento al Sant’Elia di Caltanissetta in seguito ad un trauma cranico. L’altra quattordicenne, che ha riportato invece la frattura ad una gamba, è stata portata al San Giovanni di Dio di Agrigento. Le loro condizioni non sono preoccupanti ma per entrambe la prognosi è di circa un mese.