Al via gli esami di maturità, il messaggio di augurio dell’ufficio scolastico di Agrigento

Domani giorno di Maturita’ per oltre 500mila studenti. Alle 8.30 iniziera’ il temuto esame che conferma lo stesso impianto del 2024: due prove scritte a carattere nazionale (decise dal ministero), terza prova solo per gli indirizzi in cui e’ prevista, colloquio in chiave multidisciplinare, commissari interni ed esterni. Ma c’e’ anche qualche novita’. Bisogna aver partecipato alle prove Invalsi e aver svolto le ore minime previste di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), l’ex alternanza scuola-lavoro, norma che esiste dai tempi della ‘Buona scuola’ di Renzi ma che solo quest’anno entra in vigore. Senza questi due requisiti, non si puo’ essere ammessi alla Maturita’. E poi c’e’ la novita’ relativa al voto in condotta, che stavolta ha il suo peso e incide sull’esito finale dell’esame: bisogna avere un voto superiore al 5 per essere ammessi mentre gli studenti che si fermano al 6 dovranno presentare, durante il colloquio orale, un elaborato aggiuntivo critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal Consiglio di classe. Inoltre, chi non ottiene almeno un 9 o un 10, non ha diritto al massimo dei crediti scolastici previsti dalla sua media per il voto finale.

IL MESSAGGIO DI AUGURIO AGLI STUDENTI DEL DIRIGENTE MOSCHELLA DELL’UFFICIO SCOLASTICO DI AGRIGENTO

Care ragazze e cari ragazzi che vi accingete ad affrontare l’Esame di Stato, siete in dirittura d’arrivo, state per tagliare un traguardo importante del vostro percorso di studi e di crescita. Nonostante i tempi cambino, così come le competenze e gli strumenti a vostra disposizione, ancora oggi la Maturità rimane un primo ambizioso punto di arrivo per tutti voi, a conclusione del vostro percorso scolastico. Una linea che segna un prima e un dopo nelle vostre vite. Non siete più adolescenti e, davanti a voi, avete scelte da compiere e percorsi importanti da intraprendere. Che siano studi universitari o lavoro, la decisione richiederà responsabilità e maturità appunto. Per tanti di voi è il primo esame da affrontare in presenza, a conclusione di un ciclo di studi, e il mio consiglio è di affrontarlo con serenità e con la giusta concentrazione per dare il vostro meglio. Portate con voi il vostro bagaglio di conoscenze e saperi acquisito in ogni disciplina, abilità e pensiero critico, in questi anni di scuola, grazie anche all’impegno ed alla passione dei docenti che vi hanno accompagnato nel percorso di crescita, e che qui, colgo l’occasione di ringraziare, insieme ai Dirigenti scolastici che, con impegno e responsabilità, guidano il complesso meccanismo della scuola, sostenuto anche del prezioso contributo del Personale ATA. Care ragazze e cari ragazzi, vi auguro di avere curiosità per tutto ciò che vi circonda, perché vi dia la spinta a conoscere sempre di più, lo sprone a iniziare un percorso e la voglia di migliorare sempre i vostri risultati. Abbiate sempre salda consapevolezza del giusto e dell’onesto. Siate responsabili e abbiate sempre rispetto per voi stessi e per gli altri, mettendo a frutto quei valori di una comunità sana che la scuola, sono sicuro, ha saputo trasmettervi in questi anni.