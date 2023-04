Elezioni a Castrofilippo, il candidato Badalementi presenta il nuovo progetto politico

“Noi per il futuro di Castrofilippo Franco Badalamenti Sindaco”. E’ questo il nome del nuovo progetto politico realizzato a Castrofilippo e che alle amministrative del 28 e 29 maggio prossimi vedrà la ricandidatura del sindaco uscente. Un nuovo progetto politico rispetto a quello di cinque anni addietro che ha portato Franco Badalamenti a guidare il paese, perché ,– come ha sottolineato lo stesso sindaco uscente ieri sera nel corso della presentazione – : “quando si registra una fase di stanca tra chi in passato ha collaborato occorre dare nuova linfa coinvolgendo invece chi ha voglia di fare e di spendersi per continuare la crescita di Castrofilippo”. Nonostante la pandemia di Covid a Castrofilippo in questi cinque anni trascorsi sono state tante le cose realizzate ma tanto altro ancora rimane da fare. I risultati di questa amministrazione ottenuti durante il mandato che sta per concludersi saranno resi noti a breve dal sindaco uscente con un opuscolo che sarà stampato e distribuito ai cittadini. Ma Franco Badalamenti durante la presentazione della nuova civica ha voluto sottolineare come il suo incarico sia stato improntato sin dal primo giorno sui principi dall’onestà e dalla trasparenza. Politica. intesa come senso di servizio lontano dai condizionamenti e dai favoritismi per il bene di tutti i Castrofilippesi. “I prossimi cinque anni- ha detto Franco Badalamenti- saranno molto importanti per il futuro di Castrofilippo. Ed è per questo motivo che ho deciso di tornare a candidarmi. Lo dovevo – ha concluso- a tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere in me. Mi rivolgo ai giovani, agli anziani, alle famiglie di Castrofilippo alla gente libera a cui sono stato sempre accanto in questi anni dimostrando la mia disponibilità ad affrontare e risolvere i problemi”. Ed ieri sera tante persone hanno voluto testimoniare affetto ed amicizia a Franco Badalamenti riempendo la sala dove si è svolta la presentazione della sua candidatura. Tanti volti nuovi pronti a spendersi in questa campagna elettorale con un solo obiettivo : ottenere il meglio per il proprio paese.