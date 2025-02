No all’evento a Castrofilippo, la replica del sindaco: “Nessuna ripicca, istanza molto approssimativa”

L’Amministrazione Comunale, in risposta ai recenti articoli apparsi sulla stampa, ribadisce con fermezza quanto già espresso nella nota del 21 Febbraio 2025. L’obiettivo primario dell’Amministrazione è e rimane la tutela del Bene Comune di tutti i cittadini, operando con la massima trasparenza e nel pieno rispetto dei principi di equità e giustizia.

“È nostro dovere agire nell’interesse della collettività, evitando qualsiasi forma di favoritismo verso singoli individui o gruppi ristretti”- dichiara il Sindaco Totó Gioacchino Baio – “Le decisioni prese, incluso il diniego a specifiche richieste, sono state motivate esclusivamente dalla necessità di salvaguardare il Bene Comune e sono state dettagliatamente illustrate nella nota del 21 Febbraio 2025.”

“L’Amministrazione è consapevole che vi sono tentativi di screditare il lavoro svolto, diffondendo accuse e cattiverie in tutte le salse, ma sempre prive di verità. A Castrofilippo, è risaputo, c’è chi tenta di dipingerci come un’amministrazione non competente e che non lavora per il bene dei propri cittadini. Ma i fatti sono tutti dalla nostra parte, e la comunità sa bene di chi e di cosa stiamo parlando. Purtroppo per loro, questo è un altro buco nell’acqua – aggiunge il Sindaco – “Noi continueremo a lottare e saremo sempre presenti per il bene comune di Castrofilippo.”

L’Amministrazione Comunale sottolinea l’importanza di un dialogo costruttivo con la cittadinanza e si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie per garantire la massima trasparenza delle proprie azioni ad una richiesta collaterale all’organizzazione di una manifestazione che, come già evidenziato dalla risposta inoltrata dall’Amministrazione, non prevede né un programma specifico, né un elenco dettagliato delle ditte e degli artigiani coinvolti, né, tantomeno, una serie di precisazioni sulla reale relazione fra l’oggetto delle associazioni richiedenti e il tema dell’iniziativa proposta. Queste elencate sono solo alcune delle incongruenze e delle mancanze dell’istanza che risulta essere, quindi, molto ”approssimativa”, lasciando, così, ampio raggio di azione alle associazioni richiedenti a discapito di un reale interesse per la promozione del territorio.

Un’approssimazione che non rappresenta l’Amministrazione comunale di Castrofilippo: sempre attenta e meticolosa nella scelta delle azioni da intraprendere affinchè il bene comune possa superare l’interesse dei singoli. Un’amministrazione che ha sempre lavorato con trasparenza e lealtà, senza denigrare il lavoro svolto dagli altri. Fra l’altro, la demagogia con cui le associazioni istanti hanno deciso di “promuovere” il non avallo della loro proposta da parte di questa amministrazione, dona un quadro abbastanza chiaro di quanto, purtroppo in maniera sempre più frequente, l’interesse dei privati vorrebbe prevaricare quello della res publica. Ecco, è proprio in questo caso che si ha un attentato alla democrazia: nessuna ripicca contro gli organizzatori, ma esclusivamente una politica che prende le distanze dall’idea del governo “di pochi e per pochi”.