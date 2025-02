No all’evento “Vini e Flora Spontanea”a Castrofilippo, gli organizzatori: “ripicca contro di noi”

L’amministrazione comunale di Castrofilippo dice no alla seconda edizione della manifestazione “Vini e Flora Spontanea” che lo scorso anno ha realizzato un ottimo successo di presenze oltre a rappresentare un momento di rilancio per l’intera economia del paese. L’Amministrazione comunale, infatti, con una nota del 21 febbraio ha praticamente rigettato la richiesta di concessione gratuita del suolo pubblico e della chiusura al traffico veicolare avanzata dalle associazioni: “Usu Casa”, Pi Nichi e Pi Ranni” e dei produttori di cipolla Paglina presidio Slow Food, con delle motivazioni che sembrano parecchio pretestuose.

“Oggi a Castrofilippo – scrivono le associazioni organizzatrici dell’evento-abbiamo assistito a un nuovo attentato alla democrazia. Mesi fa, avevamo avanzato una richiesta formale per ottenere le dovute autorizzazioni da parte del Comune per organizzare la seconda edizione della manifestazione “Vini e Flora Spontanea”. Dopo aver atteso oltre due mesi dal nostro primo protocollo, inizialmente sembrava che la risposta fosse favorevole. Ma oggi, ci siamo visti dire un no categorico. Non è la prima edizione! Già l’anno scorso avevamo dimostrato che la manifestazione è mirata esclusivamente allo sviluppo collettivo e alla promozione territoriale. L’evento era stato organizzato nei minimi dettagli, senza lasciare nulla al caso, coinvolgendo tutta la cittadinanza interessata. Non solo non sono emerse criticità, ma abbiamo ricevuto anche i complimenti delle forze dell’ordine, che ci hanno lusingato per l’ottima organizzazione e ci hanno incoraggiato a ripetere la manifestazione, con gioia e la volontà di continuare a fare sempre meglio. Ci ferisce – aggiungono -in modo particolare il fatto che un’amministrazione che dovrebbe essere attenta alla vera promozione del territorio, non abbia avuto l’accortezza di chiederci maggiori informazioni, non ci abbia convocati, né tantomeno indetto una riunione con tutti gli organizzatori coinvolti per discutere e analizzare l’iniziativa. Invece, ci siamo trovati davanti a un no categorico, frutto di rancore e di una presa di posizione che non ha nulla a che fare con la crescita della nostra comunità.

La nostra manifestazione non aveva scopi di lucro, era pensata esclusivamente per far conoscere il nostro territorio, senza gravare sui bilanci comunali. Chiedevamo solo il supporto delle istituzioni, e invece ci siamo trovati di fronte a un muro.

Non possiamo che pensare che questa risposta negativa sia l’ennesima dimostrazione di come chi governa la nostra città stia confondendo il bene comune con il bene di pochi – il loro. Noi continueremo- concludono Usu Casa, Pi Nichi e Pi Ranni e associazioni produttori Cipolla Paglina- a lottare per la promozione del nostro paese, e non ci fermeremo. Siamo e rimarremo sempre parte e dalla parte della comunità, per un futuro migliore per Castrofilippo”