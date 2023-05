“Raccogliamo soldi per un bambino di Castrofilippo”: è una truffa 

Da qualche giorno un uomo di circa sessant’anni si presenta in alcune abitazioni di Favara e, suonando ai campanelli, chiede donazioni in favore di un bambino di Castrofilippo che deve sottoporsi ad un trapianto di fegato. Una vera e propria truffa messa in piedi per spillare denaro ad ignari cittadini.

A confermare che la raccolta fondi sia un falso, e ovviamente una truffa, è lo stesso sindaco di Castrofilippo: “Come amministrazione comunale non ci risulta che qualche nostro piccolo compaesano sia in pericolo di vita e servono soldi per sottoporlo ad un trapianto di organi. Sono certo vi sia una truffa e per questo invito coloro i quali si trovano davanti a queste persone di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.”