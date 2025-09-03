A fuoco l’auto del comandante della Polizia municipale di Ramacca: al via indagini

Incendiata la scorsa notte l’auto del comandante della Polizia municipale di Ramacca nel Catanese, Orazio Fraccavento. Si tratta del secondo episodio a distanza di otto mesi. Già in precedenza vittima di altri atti intimidatori come quello del taglio delle gomme.

“Un vero e proprio atto intimidatorio che si ripete per la seconda volta in meno di un anno”, dicono Giuseppe Lanzafame, consigliere comunale e responsabile Lega per gli Enti locali della provincia di Catania, e i colleghi consiglieri Fabio Cusumano e Enza Bertuccio, condannando “il fatto grave e vile” ed esprimendo “solidarietà alla vittima e al corpo della Polizia municipale, ponendo il tema della sicurezza nel paese di Ramacca all’attenzione del Prefetto”. “Serve riaffermare il concetto di legalità e senso civico – aggiungono -. Ramacca vive da anni una situazione di degrado sociale e la sequenza dei fatti di cronaca ne sono testimonianza. Oltretutto il fatto è accaduto dopo una fiaccolata molto partecipata sulla sicurezza stradale, ricordando i tanti figli ramacchesi vittime di incidenti stradali. Tale atto, consumato in questo specifico momento – concludono -, lo consideriamo una mancanza di rispetto anche nei confronti delle famiglie che hanno vissuto la serata in ricordo dei propri cari e di tutta la comunità locale”.