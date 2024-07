Agguato mortale a Biancavilla: ucciso ventenne

Un ventenne è stato ferito mortalmente con un’arma da fuoco a Biancavilla, nel Catanese. Il giovane sarebbe deceduto prima del suo arrivo in ospedale. Sull’omicidio indagano i Carabinieri del comando provinciale di Catania e della compagnia di Paternò.

In viale Europa il ventenne avrebbe avuto un diverbio poi degenerato nel peggiore dei modi. Si presume che qualcuno abbia ucciso il giovane al culmine di una furiosa lite con diversi colpi d’arma da fuoco. La ricostruzione è ancora frammentaria e l’arma non sarebbe stata trovata. Gli inquirenti al momento, non escludono che il delitto sia legato al mondo dello spaccio di droga.