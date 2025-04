Arsenale e quasi 10 chili di cocaina in casa, arrestato quarantenne

La Polizia di Stato di Catania ha tratto in arresto un catanese di 40 anni, poiché colto nella flagranza del reato di detenzione illegale di armi da guerra e comune da sparo nonché per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a reprimere fenomeni di criminalità diffusa e di illecita cessione di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile ha eseguito perquisizioni locali in due immobili nella disponibilità dell’uomo, ove vi era la possibilità di rinvenire armi e sostanza stupefacente illecitamente detenuti.

L’azione di ricerca operata nel domicilio, ubicato nel rione San Cristoforo, ha consentito di rinvenire e sequestrare nr. 2 panetti di cocaina del peso di 2,300 kg ed un borsone di armi contenente: una pistola tipo Revolver, unitamente a nr. 5 cartucce calibro 38 Special; un fucile semiautomatico, munito di relativo caricatore contenente al suo interno nr. 30 cartucce calibro 7.29×39; una pistola mitragliatrice Skorpion, munita di relativo caricatore contenente al suo interno nr. 19 cartucce calibro 7.65; un Kalashnikov privo di segni distintivi, munito di relativo caricatore contenente al suo interno nr. 28 cartucce calibro 7.62×39; un sacchetto in plastica contenente nr. 43 cartucce.

L’ulteriore attività condotta nell’abitazione di residenza ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori nr. 7 panetti di cocaina, identici per confezionamento a quelli sequestrati nel domicilio, del peso di 8,052 kg e sostanza stupefacente, che da accertamenti effettuati nell’immediatezza, tramite reagenti, è risultata positiva all’eroina, anch’essa suddivisa in vari involucri, del peso lordo complessivo di 9,380 kg. In ragione dell’operato rinvenimento delle armi e del consistente quantitativo di sostanza stupefacente, il 40enne è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, tradotto presso il carcere di Catania – Piazza Lanza. Al termine della successiva udienza, il provvedimento è stato convalidato ed il Giudice per le indagini preliminari ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.