Aveva una pistola lanciarazzi non dichiarata: i Carabinieri denunciano un 21enne

I Carabinieri della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia hanno denunciato un 21enne di Giarre, per detenzione abusiva di armi. Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Catania per il controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, i militari della Stazione, con il supporto del Nucleo Cinofili Carabinieri di Nicolosi, hanno svolto una serie di attività di controllo che, nel caso del giarrese, ha fornito riscontro ai sospetti degli investigatori che lo hanno quindi denunciato.

I militari, in particolare, hanno effettuato il controllo presso il domicilio del giovane, un’abitazione situata appena fuori il centro di Fiumefreddo di Sicilia, trovandolo in possesso di una pistola lancia razzi munita di tromboncino marca Mondial mod. 1900 cal. 22 senza matricola. L’arma è stata sottoposta a sequestro in quanto non ne era stata denunciata la detenzione e, inoltre, il 21enne non era in possesso di alcuna autorizzazione di polizia per la detenzione della stessa.

Il giovane ha spontaneamente indicato e prelevato dalla sua camera da letto una busta, posta sotto una sedia adiacente al letto, al cui interno, oltre alla pistola lanciarazzi, gli operanti hanno trovato pure una pistola ad aria compressa del tipo di libera vendita.

La perquisizione, estesa dai militari anche all’abitazione di residenza del denunciato, ubicata a Mascali, non ha tuttavia fornito ulteriori riscontri.