Agrigento

La redazione di Grandangolo accoglie gli alunni dell’istituto “Anna Frank”: ecco come nasce una notizia

Gli studenti, accolti dal direttore Franco Castaldo e dai giornalisti, hanno avuto l'opportunità di confrontarsi sulle attività quotidiane della redazione

Pubblicato 15 minuti fa
Da Irene Milisenda

Gli studenti della 3 A, C e alcuni studenti della 2 B dell’Isituto Anna Frank di Agrigento, nell’ambito del progetto PON “Futuri Alternativi” hanno svolto un’attività formativa presso la redazione del giornale online Grandangolo Agrigento.

Accolti dal direttore Franco Castaldo, e dai giornalisti, gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi sulle attività quotidiane della redazione. Dalle prime curiosità su cosa significhi diventare giornalista, fino ai passaggi concreti che portano alla pubblicazione di una notizia: dalla raccolta delle fonti alla verifica delle informazioni, fino alla scrittura dell’articolo. Si è discusso di nuove tecnologie e del ruolo dell’intelligenza artificiale, strumento innovativo, ma che non puo sostituire il lavoro sul campo del giornalista, soprattutto quando si tratta di selezionare e verificare le notizie, proprio per evitare la diffusione di fake news.

Una giornata che non solo ha avvicinato i giovani al mondo del giornalismo, ma li ha resi anche più consapevoli come lettori e cittadini.

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