Casa trasformata in piazza di spaccio: arrestati due minorenni





Nell’ambito delle incessanti ed articolate attività finalizzate a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, con particolare riferimento alla commissione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato due minorenni, un 16enne e un 17enne, in due operazioni differenti, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Ad eseguire entrambi gli arresti sono stati i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania, che hanno intensificato la loro azione di controllo attraverso mirati accertamenti in diversi quartieri della città.

Nel primo caso, a seguito di attività investigativa, i Falchi della Sezione Criminalità Diffusa hanno individuato, nel quartiere San Cristoforo, un appartamento trasformato in piazza di spaccio.

Dopo aver fatto accesso all’immobile, i poliziotti hanno trovato una stanza adibita a crack room, al cui interno sono stati identificati diversi assuntori di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle operazioni è stato anche individuato e bloccato un giovane pusher che ha tentato, invano, di disfarsi di circa 8 grammi di cocaina, gettandola nel water di bagno.

In una stanza attigua è stata scoperta una control room, da cui venivano monitorati gli accessi attraverso un sofisticato sistema di videosorveglianza.

Nella stessa stanza adibita a sala controllo, il giovane custodiva, inoltre, circa 10 grammi di marijuana, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi, tra cui un bilancino di precisione, nonché la somma di 90 euro in contanti, in banconote di vario taglio.

Nel corso della perquisizione personale sono stati trovati addosso al ragazzo ulteriori 130 euro in banconote di vario taglio.

L’impianto di videosorveglianza e tutto il denaro rinvenuto, ritenuto provento dell’attività illecita, sono stati sottoposti a sequestro, così come la sostanza stupefacente.

Tenuto conto degli elementi emersi, il giovane è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni, condotto presso il locale centro di prima accoglienza.

Il giorno successivo, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo nello stesso immobile per verificare lo stato della piazza di spaccio smantellata. Anche in questo caso, dopo aver fatto accesso nell’appartamento, i poliziotti si sono trovati difronte ad uno scenario simile a quello del giorno precedente. Infatti, nella stanza adibita a sala controllo, non ancora completamente ripristinata, hanno trovato un altro minorenne che, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di oltre 10 grammi di cocaina e crack, nonché della stessa quantità di marijuana, oltre a tutto l’occorrente per la pesatura ed il confezionamento delle sostanze.

Anche in questo caso è stata sequestrata una somma di denaro pari a 265 euro in banconote di vario taglio, ritenuta frutto delle cessioni di droga.

Al termine degli adempimenti di rito anche il secondo minorenne è stato arrestato e condotto presso il centro di prima accoglienza di via Franchetti su disposizione del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni.