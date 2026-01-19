Catania

Cocaina e soldi in contanti, 27enne arrestato dopo inseguimento

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

Poco dopo le tre del mattino, durante un servizio perlustrativo, i militari della Stazione di Acireale hanno notato un’auto di piccola cilindrata che, alla vista della pattuglia, ha improvvisamente accelerato cercando di dileguarsi nelle vie del centro. Dopo un breve inseguimento, però, il mezzo è stato bloccato in Piazza San Biagio e il conducente, un 27enne del posto, pregiudicato, è stato sottoposto ad accertamenti. 

Il giovane è apparso immediatamente agitato, inducendo i militari a procedere subito ad una perquisizione personale e veicolare e, infatti, all’interno dell’auto, aveva nascosto quattro dosi di cocaina, per un peso di quasi 2 grammi, che sono state scovate e sequestrate dai Carabinieri. Nella tasca del giubbotto, poi, l’equipaggio ha recuperato ben 655 euro in banconote di piccolo taglio, molto probabilmente l’incasso dello spaccio. 

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il pusher è stato denunciato per aver violato l’art. 73 del D.P.R. 309/90, che disciplina la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.  La droga sequestrata sarà analizzata dai laboratori specializzati dell’Arma, mentre il denaro, ritenuto appunto provento dell’attività illecita, confluirà in un libretto infruttifero vincolato a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

