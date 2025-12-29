Catania

Continua a spacciare droga dai domiciliari, arrestato

Per il 35enne è scattato l'arresto che è stato convalidato. L'uomo è stato condotto in carcere

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

Con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illecita di munizionamento per arma da fuoco i carabinieri hanno arrestato in flagranza a Mascalucia, in provincia di Catania, un 35enne, già ai domiciliari con il braccialetto elettronico proprio per reati in materia di droga.

Durante un controllo di routine i militari hanno notato un uomo che si allontanava in tutta fretta dal cortile di casa del 35enne e che, una volta bloccato e identificato, ha consegnato ai carabinieri alcuni grammi di marijuana, dopo aver fornito spiegazioni poco credibili sulla sua presenza. I carabinieri hanno deciso di estendere il controllo nella casa del 35enne che, prima di aprire la porta, ha tentato di disfarsi di due buste lanciandole dalla finestra.

All’interno c’erano 62 cartucce per fucile calibro 12 a piombo spezzato e il ‘kit’ dello spacciatore: 26 dosi di crack, 20 di cocaina e 12 di marijuana, tutte già pronte per lo spaccio, oltre a 240 grammi di marijuana, circa 150 di cocaina e 50 di crack, due bilancini di precisione e il materiale necessario al confezionamento della droga per la successiva vendita al dettaglio. Per il 35enne è scattato l’arresto che è stato convalidato. L’uomo è stato condotto in carcere.

