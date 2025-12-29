Palermo

Armato di coltello tenta di ferire sul tram una donna incinta e una bimba, interviene la Polizia

I passeggeri coinvolti sono riusciti a mettersi in salvo abbandonando il tram e chiedendo aiuto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un uomo con problemi psichici ieri sera è salito sul tram della linea 1, a Palermo, armato di coltello, e ha tentato di accoltellare una donna in stato di gravidanza, in compagnia di una una bimba piccola e altri congiunti. E’ la terza volta che semina il panico a bordo del tram.

“Anche stavolta abbiamo fatto denuncia per quanto successo – dice Giuseppe Mistretta presidente dell’Amat -. E’ una situazione molto grave. Lo abbiamo segnalato, certo, e più di questo non possiamo fare”. I passeggeri coinvolti sono riusciti a mettersi in salvo abbandonando il tram e chiedendo aiuto a un altro convoglio che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Sono intervenuti gli agenti di polizia. Il sindacato Orsa Trasporti esprime “piena solidarietà e vicinanza alla famiglia vittima di questo episodio inaccettabile e ribadisce con fermezza la necessità di interventi immediati e strutturali volti a garantire maggiore sicurezza sia per gli operatori di esercizio sia per l’utenza. Chiediamo all’azienda di potenziare urgentemente le misure di tutela lungo la linea 1, predisponendo la presenza costante della sicurezza a bordo di tutti i tram e per l’intero arco del servizio”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Donna trovata senza vita in casa, al via le indagini
di Irene Milisenda

Agrigento2025, Cucinotta: “una grande fatica ma sono soddisfatta”
Palermo

Cade a causa di una strada dissestata, Comune condannato a risarcire 50mila euro
Palermo

Armato di coltello tenta di ferire sul tram una donna incinta e una bimba, interviene la Polizia
Agrigento

Un defibrillatore per Agrigento, la donazione di Confagricoltura e Anpa
Agrigento

Costruzioni in provincia: crescita strutturale, occupazione stabile e massa salari in aumento
banner italpress istituzionale banner italpress tv