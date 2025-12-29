Siculiana, inaugurati i magazzini culturali con la rievocazione del Natale medievale

Inaugurati ieri sera i magazzini storici di palazzo Agnello in occasione della quarta edizione del “Natale medievale nel borgo di Kalat”. La struttura è stata recentemente acquisita al patrimonio comunale e restituita alla pubblica fruizione dopo decenni di chiusura. Il pubblico ha apprezzato un itinerario immersivo fatto di suoni, sapori e quadri storici che hanno fatto rivivere le origini medievali del borgo. Un’esperienza resa ancora più vibrante dalle performance artistiche che hanno animato le mura del palazzo, offrendo una modalità nuova e coinvolgente di vivere la storia locale.

“Il successo dell’iniziativa – ha detto il sindaco Giuseppe Zambito – è il frutto di un grande lavoro di squadra. L’amministrazione comunale esprime un profondo ringraziamento a tutti i volontari che hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte. Un plauso particolare va all’associazione Luci nel Borgo, che insieme alla Pro Loco Siculiana e a BCsicilia Siculiana, ha collaborato con dedizione per la riuscita di questo evento, inserito in un cartellone natalizio ricco di appuntamenti eterogenei”.

“È stato emozionante – ha aggiunto il primo cittadino – vedere la meraviglia negli occhi dei miei concittadini nel riscoprire palazzo Agnello. Questo spazio, ora restituito alla comunità, non è più solo un simbolo del passato, ma un centro per attività culturali e artistiche che sperimentiamo oggi con successo e che sarà il perno della nostra offerta turistica futura. Siculiana continua così il suo percorso di valorizzazione del patrimonio, puntando sulla cultura come motore di coesione sociale e promozione del territorio”.