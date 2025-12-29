Catania

In casa con oltre 200 chili di botti, denunciata

Per la donna è scattata la denuncia per detenzione e vendita illegale di materiale esplodente

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

Una 28enne catanese che aveva in casa 220 chili di botti è stata denunciata dai carabinieri. In un appartamento in via Bambino i militari hanno sequestrato materiale esplosivo per un peso lordo complessivo di 220 chili, di cui quasi 29 chili di peso netto esplosivo (Nec). Per la donna è scattata la denuncia per detenzione e vendita illegale di materiale esplodente.

