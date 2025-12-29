Agrigento

Un defibrillatore per Agrigento, la donazione di Confagricoltura e Anpa

La donazione avverrà questo pomeriggio nel quartiere di Fontanelle

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Confagricoltura di Agrigento, in collaborazione con l’Anpa e Confagricoltura Donna, donerà questo pomeriggio un defibrillatore al Comune di Agrigento.

“La donazione di questo defibrillatore è un gesto importante che riflette il nostro impegno per la comunità e la nostra volontà di contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini”, ha dichiarato il presidente di Confagricoltura Agrigento. L’evento, che sarà aperto a tutti e rappresenta un importante momento di incontro e di condivisione per la comunità di Agrigento, si terrà alle ore 18:00 in piazza Barone F. Celso nel quartiere Fontanelle ad Agrigento.

L’evento vedrà la partecipazione del Comitato di quartiere “Fontanelle Insieme”, dei vertici regionali di Confagricoltura Sicilia il Presidente Rosario Marchese Ragona, del Direttore regionale Alessandro Vita e della presidente provinciale di Confagricoltura donna Raimonda Carbone, dove ci sarà un momento importante per la comunità, poiché il defibrillatore sarà posato come atto di donazione in un luogo pubblico, a disposizione di tutti i cittadini.

