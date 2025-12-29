Trasforma abitazione in centrale dello spaccio, arrestato

Ha trasformato la sua abitazione in una piazza di spaccio ma è stato scoperto dalla Polizia di Stato che lo ha arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. A Catania, nel corso di un servizio di pattugliamento, gli agenti della Squadra Volanti e della Squadra Cinofili della Questura catanese hanno effettuato un controllo in un’area in corso Indipendenza che spesso è interessata da fenomeni connessi allo spaccio di droga.

Giunti nei pressi di un’immobile in via Lombardia, il cane antidroga Maui ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti. Gli agenti sono entrati nell’abitazione di un 55enne nonostante le sue resistenze, notando all’interno un tavolino sul quale erano poggiate 19 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 8 grammi, pronte per essere smerciate, nonché un bilancino di precisione. La droga è stata sequestrata per essere inviata nei laboratori della Polizia Scientifica e analizzata.

Nel corso della perquisizione gli agenti hanno scoperto che l’abitazione era circondata, in tutto il suo perimetro, da micro telecamere collegate ad un monitor, utilizzate dal pusher per verificare l’eventuale presenza delle forze dell’ordine. Dopo aver sottoposto a sequestrato il materiale trovato, compreso l’intero impianto di video sorveglianza, gli agenti hanno arrestato il 55enne, già noto per i suoi precedenti in materia di stupefacenti, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il pm di turno ha disposto che il 55enne fosse condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima.