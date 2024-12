Controlli Polizia a Catania, sanzioni per 8 mila euro

Sanzioni per quasi 8mila euro sono state comminate a Catania dalla Polizia durante un’attività di controllo del territorio nel quartiere di Picanello e nel centro storico alla quale hanno preso parte operatori del Corpo forestale e Polizia locale.

Nel quartiere Picanello sono scattate sanzioni per un negozio di gastronomia nel quale sono state rilevate alcune irregolarità legate all’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Il titolare aveva posizionato un braciere direttamente in strada per cuocere cibo in modo del tutto irregolare; inoltre aveva allestito uno spazio con tavoli e sedie, occupando impropriamente suolo pubblico. Per questa ragione, tutto il materiale è stato sequestrato dalla polizia locale. Per quanto riguarda la tracciabilità dei prodotti, non è stato possibile risalire all’esatta provenienza dell’olio utilizzato nelle pietanze, come pure è stata riscontrata dal Corpo forestale la mancata indicazione degli ingredienti nei preparati. Pertanto sono state contestate ulteriori sanzioni amministrative per 3.500 euro. Nel centro storico gli agenti hanno poi sanzionato un venditore ambulante di frutta e verdura sprovvisto di licenza e requisiti professionali.

La merce che aveva messo in vendita è stata sequestrata e donata ad un’associazione, mentre l’ambulante è stato sanzionato amministrativamente per oltre 3.300 euro.