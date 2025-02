Coppia di spacciatori arrestata dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno arrestato in flagranza due spacciatori, un uomo di 35 ed una donna di 51 anni, entrambi di Aci Catena (e con pregresse vicende giudiziarie a carico, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nello specifico, erano circa le 17:00 quando l’equipaggio del Radiomobile, che in quel momento stava vigilando sulla zona compresa tra l’incrocio tra via S. Vigo e via S. Girolamo, ha visto arrivare un’auto utilitaria con a bordo la coppia. Il comportamento particolarmente cauto dei due soggetti ha subito attirato l’attenzione dei Carabinieri, i quali hanno visto un rapido scambio di un piccolo oggetto tra la donna, seduta nell’auto, e un giovane che, con fare circospetto, si era avvicinato al veicolo per poi allontanarsi immediatamente. Pur non essendo possibile definire con certezza la natura dell’oggetto scambiato, i militari hanno ipotizzato un’eventuale attività illecita e hanno deciso di monitorare attentamente i movimenti della coppia, mantenendosi a una distanza strategica in attesa di ulteriori sviluppi.

L’equipaggio, dunque, ha seguito l’auto fino a quando, giunta in Piazza Agostino Pennisi, è stata avvicinata da un altro soggetto e questa volta, però, i Carabinieri hanno potuto vedere chiaramente come un altro giovane, poi identificato come un 26enne del posto, con le stesse modalità del primo scambio, avesse consegnato del denaro alla donna, ricevendo in cambio un piccolo involucro.

A quel punto, l’equipaggio è immediatamente intervenuto, bloccando sia i due occupanti dell’auto che il cliente, il quale aveva appena acquistato una dose di cocaina che, ovviamente, è stata sequestrata.

Anche la coppia di pusher è stata, naturalmente perquisita, permettendo agli investigatori di trovare quasi 100 euro, verosimilmente incassi dell’attività illecita, ed in particolare, nelle mani della donna, i 20 euro appena ricevuti dall’acquirente.

L’uomo e la donna a bordo del veicolo, pertanto, sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto, emettendo nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.