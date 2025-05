Sarà intitolata a Francesco Manzullo l’Aula Magna dell’Istituto Superiore “Crispi” di Ribera

Si è svolta con successo la 7ª edizione della Cerimonia di consegna della Borsa di Studio intitolata a Francesco Manzullo, giovane avvocato scomparso nel 2017 a soli 38 anni, che viene ricordato per il settimo anno consecutivo, dal Lions Club di Ribera, assegnando in Suo onore un assegno a quegli studenti che, dal Liceo Classico di Ribera, scelgono di seguire lo stesso percorso di formazione di Francesco, iscrivendosi alla Facoltà di Giurisprudenza.

In apertura dei lavori, la Dirigente Scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Francesco Crispi” di Ribera ha preannunciato che l’Aula Magna dell’Istituto, dove tutti gli anni si è svolta questa Cerimonia, sarà intitolata a Francesco Manzullo, come atto di riconoscimento della validità dell’iniziativa inventata e portata avanti dal Lions Club di Ribera, con grande continuità che solo l’amore verso questa giovane vita spezzata può spiegare.

Il Sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, assente per impegni fuori sede, ha delegato il vicesindaco Leonardo Augello a portare i saluti.

Un momento particolarmente emozionante è stato vissuto quando, per la prima volta dopo quasi otto anni, è intervenuta Eunice Palminteri, vedova di Francesco, tracciando un profilo nitido ed esemplare del carattere del suo amato sposo.

La prof.ssa Vincenza Tornambè, impossibilitata ad essere presente, insegnante di Francesco Manzullo, ha chiesto al collega prof. Giuseppe Mazzotta di leggere un suo messaggio scritto, dove ha descritto Francesco come giovane brillante, dotato di una mente acuta, di una curiosità sincera e di un raro equilibrio fra sensibilità umanistica e rigore scientifico.

Presenti in sala, hanno dato testimonianza le vincitrici di scorse edizioni Emily Cortese e Chiara Di Giorgi, mentre da remoto si è collegato per un saluto Giuseppe Rossello.

Il premio, quest’anno, è stato vinto da Aurora Aprile, che, presentata dalla sua insegnante Francesca Scozzari, intervenendo, ha dimostrato di possedere carattere e forza di volontà che la faranno andare lontano, così come ha promesso.

Nilla Manzullo, sorella di Francesco, intervenendo ha avuto parole di plauso per i vincitori delle edizioni precedenti, Alfonso Urso, Pioemanuele Danile, Emily Cortese, Giuseppe Rossello, Chiara Di Giorgi, Rosario Borsellino e Laura Vinci, e per Aurora Aprile, alla quale ha indirizzato un augurio di gioia per il raggiungimento dei suoi obiettivi di vita.

Chiudendo i lavori, il Presidente del Lions Club di Ribera, ha avuto parole di ringraziamento per tutti gli intervenuti, con particolare riferimento per il prof. Giuseppe Mazzotta, architetto e socio Lions, e per la prof.ssa Antonella Arcuri, preziosa risorsa dell’istituzione scolastica ospitante, che da dietro le quinte hanno saputo costruire, anno dopo anno, questo format, ormai entrato nella tradizione lionistica e dell’intera comunità scolastica.

Giacomo Cortese e Sara Sciacchitano, rispettivamente Segretaria e Cerimoniere del Lions Club di Ribera, hanno aperto e condotto i lavori.