L’Inverdurata di Pachino dedicata ad Agrigento 2025

A Pachino dal 9 all’11 maggio si svolgerà l'”Inverdurata-Mosaici Vegetali Pachino”. La 15esima edizione è dedicata ad Agrigento Capitale della cultura 2025, un lungo viaggio tra storia, arte e cultura.I mosaici verranno realizzati lungo la via Cavour.

L’INVERDURATA (concorso a premi di mosaici vegetali) nasce nel 2004 su iniziativa dell’APAC (Associazione Pachinese Anticrimine), nata nel 1992 e aderente al FAI (Federazione Antiracket Italiana), lo scopo principale della manifestazione è stato quello di far giungere a quante più persone possibile il messaggio della legalità, nei suoi molteplici aspetti, attraverso un evento particolare e trainante.

I mosaici restano in mostra tre giorni (da Sabato a Lunedì), ma il momento più bello ed entusiasmante è senza dubbio Venerdì notte, quando vengono creati i mosaici. In via Roma non ci sono solo le decine di autori e di esecutori delle opere artistiche, ma accorrono parenti, amici, curiosi. E’ un vociare armonico che riflette i sorrisi stanchi ma gioiosi non solo dei cittadini presenti ma anche di chi sta lavorando e pian piano vede realizzato il suo disegno in un variopinto quadro di verdure, di frutta e di torba.

Fin dal secondo anno, il regolamento prevede la scelta di 16 bozzetti tra tutti quelli in concorso e arrivati nei tempi tecnici giusti. Ogni bozzetto scelto ha un premio di partecipazione di 100 euro e i primi tre classificati ricevono rispettivamente un premio di 300, 200 e 100 euro. – Oltre a quelli citati prima, solitamente si compongono altri due mosaici fuori concorso, uno dedicato al Comune e l’altro all’ente organizzatore.

