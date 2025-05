Assistenti sociali, Ciulla confermato presidente dell’Ordine in Sicilia 

Il Consiglio dell’ Ordine degli assistenti sociali di Sicilia (Croas Sicilia) eletto lo scorso 9 aprile ha proceduto all’elezione del nuovo presidente dell’Ordine confermando all’unanimità l’uscente Giuseppe Ciulla, 61 anni, direttore dell’Ufficio di servizio sociale per i minorenni (Ussm) di Palermo e docente universitario a contratto.

Votata all’unanimità anche la proposta di Ciulla per l’Ufficio di Presidenza così composto: vice-presidente Mariella Spoto, 66 anni, formatrice, vice direttore della Scuola di servizio sociale e presidente uscente della Fondazione degli Assistenti Sociali, proveniente dalla provincia di Catania; segretario Maria Concetta Storaci, 65 anni, della provincia di Siracusa, già segretario del Consiglio nazionale dell’Ordine dal 2012 al 2018 e vicepresidente del Croas Sicilia nell’ultimo mandato, con esperienza nel Terzo settore e nella formazione; e tesoriere Davide Nicolosi, consigliere uscente, in servizio al Comune di Racalmuto in provincia di Agrigento.