Catania

Deve espiare pena in carcere e viene trovato in centro città: arrestato

Dopo gli adempimenti di rito, il 61enne è stato condotto in carcere.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta nella zona del centro storico di Catania, ma, fermato dalla Polizia di Stato per un controllo, è stato arrestato in quanto destinatario di un provvedimento di condanna. L’uomo, un 61enne catanese, è stato individuato dai poliziotti della squadra volanti durante un servizio di pattugliamento tra le vie del centro. Considerando strano il suo atteggiamento e temendo che potesse trattarsi di un ladro, gli agenti lo hanno fermato per sottoporlo a perquisizione. Dagli accertamenti effettuati sul posto è emerso che su di lui pendeva una condanna da espiare in carcere per reati in materia di stupefacenti, come disposto da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania. Dopo gli adempimenti di rito, il 61enne è stato condotto in carcere.

Catania

