Siculiana, inaugurata la nuova biblioteca comunale
Inaugurata, dopo un intervento di restyling, la biblioteca comunale “Gerlando Vasile” all’interno del centro sociale di piazza Pio La Torre
E’ stato presentato il progetto “Siculiana in the world” ed è stata inaugurata, dopo un intervento di restyling, la biblioteca comunale “Gerlando Vasile” all’interno del centro sociale di piazza Pio La Torre. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con Siculiana Turistica e la Consulta Giovanile, nasce dal percorso culturale “Chiamata alle origini”, che ha riportato alla luce le radici siculianesi della bisnonna del campione di Formula 1 Ayrton Senna, Giovanna Magro, già protagonista della mostra-museo Astro.
Durante l’incontro è stata annunciata l’attivazione, presso il palazzo comunale, dell’ufficio delle radici, uno sportello dedicato ai siculianesi nel mondo e a tutti coloro che desiderano riscoprire la propria storia familiare e il legame con la terra d’origine. L’ufficio offrirà supporto nella ricerca genealogica, nella valorizzazione delle tradizioni e nella creazione di reti tra la comunità locale e i discendenti emigrati. Fa parte del progetto anche il “Premio alle eccellenze”, riconoscimento destinato a chi, originario di Siculiana o legato al territorio, si è distinto all’estero nei campi dell’arte, dello sport, del lavoro e dell’impegno sociale.
“Con il progetto ‘Siculiana in the world’ il Comune – ha detto il sindaco Giuseppe Zambito – intende rafforzare il senso di appartenenza e promuovere un dialogo continuo tra la comunità locale e quella internazionale, trasformando la memoria delle origini in un motore di identità, cultura, turismo e sviluppo condiviso”.
A margine dell’incontro, si è svolta cerimonia di inaugurazione della biblioteca comunale intitolata a Gerlando Vasile, cittadino siculianese vittima delle foibe, cui è dedicata una sezione speciale. Completamente rinnovata negli spazi e negli arredi, la biblioteca diventa un moderno centro di incontro e partecipazione. Il nuovo allestimento offre un’ampia selezione di opere: dai grandi autori siciliani alla letteratura del Novecento, fino ai classici internazionali. Non manca uno spazio pensato per i più piccoli. Il lavoro di catalogazione è stato svolto da Susy Gagliano Pisa, con il supporto di Alessia Iacono e Anna Palilla, volontarie del servizio civile nazionale. La direzione scientifica del progetto è affidata alla professoressa Giuseppina Parisi, che curerà la programmazione culturale con presentazioni di libri, incontri e attività di ricerca.