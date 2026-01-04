Albero cade su auto in transito, 4 giovani in ospedale  

Quattro giovani sono finiti in ospedale dopo che un albero è caduto su una auto in transito in via San Martino, nel territorio comunale di Palermo, lungo la strada che collega Boccadifalco e Piano Geli. L’incidente si è verificato in prossimità della chiesa Maria Santissima Addolorata ai Ponticelli all’altezza del civico 318-320. I quattro sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

L’albero ha sfondato il parabrezza dell’auto. Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona, ma servono interventi su tanti alberi pericolanti. “Da anni abbiamo denunciato al Comune di Palermo i pericoli della via San Martino delle Scale (ex Sp 57) e di via San Martino – dice Antonino. Randazzo, consigliere comunale del M5S -. Gli incendi devastanti di fine luglio 2023 hanno reso fragilissimo questo territorio.

Si chiedono aggiornamenti in merito alla piena applicazione delle ordinanze del sindaco Roberto Lagalla che obbligano i privati proprietari dei terreni al rapido taglio alberi a rischio crollo nell’area. Inoltre di avere notizie rapide e tempi certi rispetto agli interventi necessari per rimuovere tutti i pericoli sia nel tratto che collega con la via Sm22 per Piano Geli che la strada che collega con la Sp57 per San Martino delle Scale”. “Il Comune, attraverso la propria Protezione civile, aveva chiesto l’ausilio della forestale della Regione per gli interventi di rimozione degli alberi a rischio”.