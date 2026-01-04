Agrigento

Cerca prostituta ma sbaglia campanello e suona al citofono di anziana che chiama la polizia 

L’uomo, convinto di aver trovato l’indirizzo giusto, si è invece presentato sotto casa dell’anziana che - preoccupata - ha chiamato il numero unico di emergenza

Pubblicato 14 secondi fa
Da Redazione

Si reca in un’abitazione in cerca di una prostituta, dopo averla contattata telefonicamente, ma sbaglia indirizzo e suona al citofono di un’anziana. È successo nel centro storico di Agrigento. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

L’uomo, convinto di aver trovato l’indirizzo giusto, si è invece presentato sotto casa dell’anziana che – preoccupata – ha chiamato il numero unico di emergenza. Il cliente in cerca di una notte di passione si è allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. 

