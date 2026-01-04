Naro, nell’ex Collegio dei Gesuiti apre il Museo Multimediale

È attivo e visitabile a Naro il nuovo Museo Multimediale realizzato all’interno dell’ex Collegio dei Gesuiti, nel centro storico della città. La nuova struttura rappresenta un importante intervento di valorizzazione del patrimonio culturale locale e si propone come punto di riferimento per la promozione turistica e identitaria del territorio.

Il museo nasce grazie a un progetto finanziato dal GAL Sicilia Centro Meridionale (GAL SCM), nell’ambito delle misure dedicate allo sviluppo delle infrastrutture culturali e turistiche su piccola scala. L’intervento ha interessato alcuni ambienti dello storico edificio gesuitico, restituiti alla fruizione pubblica attraverso un allestimento tecnologico e immersivo.

Il percorso espositivo si sviluppa in tre sale multimediali, progettate per offrire un’esperienza interattiva e coinvolgente. Attraverso video, immagini, suoni e contenuti digitali, il museo racconta la storia, le tradizioni e le principali espressioni folkloristiche di Naro, con particolare attenzione ai riti religiosi, alla festa di San Calogero e alla Primavera Narese, eventi che rappresentano elementi centrali dell’identità culturale della comunità.

L’obiettivo è superare il modello del museo tradizionale per proporre una fruizione dinamica, capace di coinvolgere visitatori di tutte le età e di rendere accessibile il patrimonio immateriale del territorio anche ai turisti.

La gestione del Museo Multimediale è affidata all’associazione We Naro, impegnata nella promozione culturale e turistica della città. Per informazioni su orari di apertura, modalità di visita ed eventi, è possibile consultare le pagine social dell’associazione We Naro, dove vengono pubblicati aggiornamenti e comunicazioni ufficiali.

Con l’apertura del museo, Naro arricchisce la propria offerta culturale e rafforza il percorso di rilancio del centro storico, puntando su innovazione, memoria e valorizzazione delle tradizioni locali.